ЦБ Азербайджана и Финофис Турции подпишут меморандум

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что на следующей неделе между Финансовым офисом Турции и Центральным банком Азербайджана (ЦБА) будет подписан меморандум по развитию высоких технологий и цифровизации в Азербайджане. Об этом сказал в субботу журналистам генеральный директор ЦБ Азербайджана Фарид Османов, передает Trend.

По его словам, в рамках этого меморандума будут обсуждены вопросы по внедрению турецкой практики в Азербайджане, а именно цифровизации страхового сектора и рынка капитала.

Отметим, что ранее Азербайджан и Турция договорились об организации взаимной торговли ценными бумагами. Ценные бумаги Стамбульской фондовой биржи будут торговаться на Бакинской фондовой бирже, а ценные бумаги Азербайджана - на турецкой бирже.

Напомним, что накануне состоялся визит делегации ЦБ Азербайджана в Стамбул, где прошли встречи с представителями различных турецких финансовых институтов. В рамках этого визита стороны обсудили вопросы применения опыта Турции в Азербайджане и возможности для будущего сотрудничества.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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