Милли Меджлис утвердил соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил еще одно соглашение с Турцией.

Как сообщает Trend, на пленарном заседании Милли Меджлиса во вторник обсуждался законопроект "Об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Турции о сотрудничестве в области продовольственной безопасности".

Как было отмечено на заседании, соглашение будет способствовать укреплению отношений между двумя братскими странами.

Документ предусматривает развитие Азербайджана и Турции в сфере продовольственной безопасности, обеспечение безопасности импортируемых и экспортируемых продовольственных товаров и повышение существующего потенциала торговых отношений в продовольственной сфере.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)