Начались проектные работы по строительству газопроводов в Шуше и Агдаме - ПО «Азеригаз»
БАКУ /Trend/ - Начались проектные работы по газификации освобожденных территорий Азербайджана.
Как передает Trend, об этом сообщили в ПО «Азеригаз».
По данным ПО, в первую очередь планируется газифицировать Шушу и Агдам.
«В связи с этим начались проектные работы как по строительству магистральных газопроводов, так и по созданию внутренней сети газификации. Маршруты и коридоры новых газопроводов, которые будут построены как в Шуше, так и в Агдаме, уже определены, соответствующие документы направлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре.
В марте планируется завершить проектные работы, после чего будут выделены средства и начнется монтаж внутренней газовой сети города Шуша», - говорится в сообщении.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)