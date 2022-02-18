Начались проектные работы по строительству газопроводов в Шуше и Агдаме - ПО «Азеригаз»

БАКУ /Trend/ - Начались проектные работы по газификации освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сообщили в ПО «Азеригаз».

По данным ПО, в первую очередь планируется газифицировать Шушу и Агдам.

«В связи с этим начались проектные работы как по строительству магистральных газопроводов, так и по созданию внутренней сети газификации. Маршруты и коридоры новых газопроводов, которые будут построены как в Шуше, так и в Агдаме, уже определены, соответствующие документы направлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре.

В марте планируется завершить проектные работы, после чего будут выделены средства и начнется монтаж внутренней газовой сети города Шуша», - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)