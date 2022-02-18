На освобожденных территориях Азербайджана будут проложены подземные газопроводы - ПО "Азеригаз"
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут проложены подземные газопроводы.
Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела новой газификации и развития производственного объединения (ПО) «Азеригаз» Теймур Джафаров.
По его словам, при прокладке будут использоваться современные полиэтиленовые трубы.
«До оккупации наших земель большая часть этих территорий была газифицирована. Однако газовые линии были разрушены оккупантами.
Мы намерены проложить на освобожденных землях новые современные коммуникации», - сказал Джафаров.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС провел начальный этап Международного Чемпионата Дебатов в Азербайджане (ФОТО)
Планируется восстановить гранатоводство на освобожденных территориях Азербайджана - глава ассоциации
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank
Азербайджан заинтересован в привлечении инструментов исламского финансирования - Конфедерация предпринимателей
Президент Ильхам Алиев: Мы ни от кого не получили ни маната помощи на возрождение Карабаха и Зангезура
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Высокая должность– это не большая привилегия, а большая ответственность
Президент Ильхам Алиев: Необходимо тщательно проанализировать ситуацию в регионах и обратить особое внимание на существующие проблемы
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов (ФОТО)
Зангезурский коридор соединит тюркоязычные страны как стратегически, так и экономически - Орхан Мамедов
Достигнутые результаты - показатель развития батутной гимнастики в Азербайджане - член Техкомитета FIG Дмитрий Поляруш
Правительство Азербайджана сотрудничает с Агентством по развитию МСБ для создания новых инструментов поддержки бизнеса
Интенсивные работы по созиданию в Агдаме способствуют его становлению промышленным центром региона - Анализ