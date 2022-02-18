На освобожденных территориях Азербайджана будут проложены подземные газопроводы - ПО "Азеригаз"

Экономика 18 февраля 2022 13:02 (UTC+04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана будут проложены подземные газопроводы - ПО "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут проложены подземные газопроводы.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела новой газификации и развития производственного объединения (ПО) «Азеригаз» Теймур Джафаров.

По его словам, при прокладке будут использоваться современные полиэтиленовые трубы.

«До оккупации наших земель большая часть этих территорий была газифицирована. Однако газовые линии были разрушены оккупантами.

Мы намерены проложить на освобожденных землях новые современные коммуникации», - сказал Джафаров.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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