В Азербайджане будут приняты меры по более эффективной организации работы сельскохозяйственных ярмарок

БАКУ /Trend/ - Даны поручения по организации ярмарок, оптимизации расходов в связи с транспортно-логистическими и торговыми сетями в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.

Согласно распоряжению, соответствующим правительственным структурам поручено принять меры для более эффективной организации оптовой и розничной продажи сельскохозяйственной продукции на ярмарках, развития частных баз по заготовке и продаже и логистических центров. В то же время им предписано в 15-дневный срок подготовить и представить в Кабмин предложения о применении возможных механизмов с целью оптимизации транспортно-логистических расходов на местную и импортируемую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

(Перевод: Нубар Кулузаде)