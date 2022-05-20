Новый маршрут компании Maersk пройдет через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Датская логистическая компания Maersk разработала новый железнодорожно - морской маршрут, соединяющий Азию с Европой через Центральную Азию, который пройдет через Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Maersk начала разработку этого маршрута еще в марте и уже в апреле осуществила первый рейс из Китая.

После прохождения населенного пункта Хоргос на границе между Китаем и Казахстаном контейнеры прибывают по железной дороге на станцию Актау, после чего морем доставляются в Азербайджан. Оттуда контейнеры отправляются по железной дороге в грузинский порт Поти, где загружаются на фидерное судно, следующее в Констанцу (Румыния). Из Румынии груз отправляется по железной дороге в различные пункты назначения через европейские страны.

Maersk - интегрированная контейнерная логистическая компания, которая работает в 130 странах и насчитывает около 95 тысяч сотрудников.

Twitter: @mariiiakhm