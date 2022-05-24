Представители японского агентства ознакомились в Азербайджане с механизмами поддержки МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив.

Как сообщили Trend в агентстве, представители грузинского офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в рамках визита в Азербайджан ознакомились с поддержкой и услугами, оказываемыми МСБ.

Представители JICA, посетившие Дом МСБ в Хачмазе, были проинформированы о том, что Дома МСБ входят в структуру Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса. В настоящее время Дома МСБ функционируют в городах Хачмаз и Евлах.

В Доме МСБ в Хачмазе государственные и частные организации оказывают предпринимателям около 250 услуг. В 2021 году в этот Дом МСБ обратились более 27 тысяч субъектов бизнеса и потенциальных предпринимателей.

В ближайшее время в эксплуатацию будет сдан Дом МСБ в Баку, говорится в сообщении агентства.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)