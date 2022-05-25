В Азербайджане внесены предложения для разработки нового механизма обеспечения продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - Мы внесли предложения для разработки нового механизма обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом заявила в среду заместитель министра экономики Севиндж Гасанова во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Она отметила, что эти предложения приняты.

Замминистра сообщила, что предложения включают выделение субсидий и льготных кредитов предприятиям, производящим продукты питания, а также предпринимателям и компаниям, занимающимся сельским хозяйством.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)