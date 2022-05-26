Компании ЕС проявляют большой интерес к проекту "зеленых" городов и деревень в Карабахе - опрос

БАКУ /Trend/ - Европейские инвесторы проявляют большой интерес к проекту "зеленых" городов и деревень, который будет реализован на освобожденных [от армянской оккупации в 2020 году] территориях, сообщает Trend со ссылкой на шестой Отчет ЕС о деловом климате в Азербайджане.

Согласно опросу, проведенному среди европейских компаний в рамках подготовки отчета, проект "зеленых" городов и деревень, который планируется реализовать в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, вызывает большой интерес у инвесторов из ЕС. Европейские компании также высоко оценивают то, что государство сделало своим приоритетом проекты в области "зеленой" и альтернативной энергетики.

Поскольку правительство Азербайджана работает над созданием новой нормативно-правовой базы для проектов в сфере ВИЭ, в 2021 году были приняты два новых закона об использовании электроэнергии и возобновляемых источников энергии. Закон "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" является правовой базой в этой сфере, в то время как закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" устанавливает стандарты и процедуры для более эффективного использования электроэнергии и энергоэффективности путем создания Фонда энергоэффективности, говорится в отчете.

В настоящее время в Азербайджане мощности генерации электроэнергии из ВИЭ составляют 1,3 ГВт, в то время как потенциал ветровой и солнечной энергии оценивается в 180 ГВт, отмечается в документе.

"Ожидается, что дополнительной поддержкой в этой области станет недавно запущенный и финансируемый ЕС проект "Поддержка дальнейшего повышения энергоэффективности в Азербайджане", целью которого является разработка нормативно-правовой базы. В целом около 40 процентов опрошенных компаний ЕС готовы инвестировать в Карабах и ожидают для этого подходящей возможности, в то время как 34 процента не имеют текущих инвестиционных планов, но желают присоединиться к процессу восстановления", - говорится в отчете ЕС.

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