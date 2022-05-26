Крупный российский регион пригласил Иран к реализации инфраструктурных проектов

БАКУ /Trend/ - Астраханская область России приглашает иранские компании к реализации проектов по развитию инфраструктуры Астраханской портовой особой экономической зоны и открытию на ее территории собственных производств.

Как передает Trend, об этом написал губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

На встрече с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи стороны обсудили сотрудничество по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, а также создание в Астраханской области РФ портовой экономической зоны, говорится в публикации.

"Иран - один из ведущих партнеров Астраханской области России. Мы тесно сотрудничаем в сферах торговли, транспорта, логистики и сельского хозяйства. Более 90 процентов всех грузов, проходящих через астраханские порты, следуют в иранском направлении. Грузы из России в Иран также доставляются через Астрахань железнодорожным транспортом транзитом по территории Азербайджана", - написал Бабушкин.

В районе порта Оля будет построен современный транспортно-логистический хаб, состоящий из контейнерных и других терминалов, который станет основным пунктом перевалки грузов, следующих из России по коридору Север-Юг, говорится в публикации.

"К 2024 году объем перевалки грузов контейнерным способом увеличится на восемь миллионов тонн в год", - написал Бабушкин.