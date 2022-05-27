В парламенте Азербайджана в первом чтении приняты изменения в закон о свободной экономической зоне Алят

БАКУ /Trend/ - Сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден законопроект об изменениях в закон "О свободной экономической зоне Алят", внесенный главой государства.

Как сообщает в пятницу Trend, новый законопроект подготовлен в целях совершенствования деятельности свободной экономической зоны, законодательства в этой сфере в соответствии с международным опытом.

Представленные изменения поспособствуют созданию условий для дальнейшего улучшения деятельности свободной экономической зоны, а также обеспечат более благоприятную экономическую среду, способствуя повышению конкурентоспособности местных предпринимателей. Законопроект предусматривает в том числе нововведения в вопросах налогового и таможенного регулирования в свободной экономической зоне, защиты прав инвесторов.

После обсуждений законопроект был принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)