Увеличился товарооборот Турции с тюркоязычными странами

БАКУ /Trend/ - В апреле текущего года экспорт Турции в тюркоязычные страны увеличился на 9,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 726 миллионов долларов.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

В министерстве сообщили, что в январе-апреле текущего года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,3 миллиарда долларов.

В апреле этого года Турция импортировала из тюркоязычных стран товаров на 628 миллионов долларов, что на 61,1 процента больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

«В январе-апреле текущего года Турция импортировала из тюркоязычных стран товаров на сумму 2 миллиарда долларов, что на 36,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2022 года внешнеторговый оборот Турции составил 52 848 миллиардов долларов. Экспорт Турции по сравнению с апрелем 2021 года вырос на 24,6 процента - до 23 368 миллиардов долларов, а импорт - на 35 процентов до 29 480 миллиардов долларов.

В январе-апреле этого года внешнеторговый оборот Турции составил 200 381 миллиард долларов. Экспорт Турции в январе-апреле 2021 года вырос на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83 531 миллиард долларов. Импорт Турции в этот период вырос на 40,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 116 85 миллиардов долларов.

За аналогичный период 2021 года внешнеторговый оборот Турции составил 496 715 миллиардов долларов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)