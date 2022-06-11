...
  1. Главная
  2. Экономика

Названы основные направления сотрудничества в области космоса между Азербайджаном и Турцией

Экономика Материалы 11 июня 2022 08:28
Названы основные направления сотрудничества в области космоса между Азербайджаном и Турцией

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан в области космоса ведут сотрудничество в сфере строительства спутников и соединении больших телескопов в один.

Об этом сказал Trend глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым.

По его словам, это сотрудничестве основано на Национальной космической программе Турции, принятой в 2021 году.

"У нас есть и другие направления сотрудничества в рамках этого документа. Наше сотрудничество с Азербайджаном в области космоса осуществляется очень успешно. Мы нацелены на его продолжение по новым проектам", - сказал глава агентства.

Йылдырым отметил, что сотрудничество ведется и в рамках Организации тюркских государств.

"Напомню, что в 2023 году в Баку пройдет Международный конгресс астронавтики, а в 2025 году его проведение возможно в Турции", - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости