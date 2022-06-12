Госкомпании Азербайджана увеличили экспорт ненефтяной продукции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - апреле 2022 года суммарная стоимость экспортированной государственными компаниями ненефтяной продукции составила 439,4 миллиона долларов, что на 169,04 миллиона долларов, или на 62,5 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщили Trend в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Рэнкинг госкомпаний, вошедших в топ-10 по объему экспорта в январе-апреле 2022 года

Компания Объем экспорта в январе-апреле 2022 года (в млн $) Объем экспорта в январе-апреле 2021 года (в млн $) Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 208,4 67 ООО Azəralüminium 72 45,2 ООО SOCAR Polymer 70,4 37 ОАО "Азерэнержи" 33,2 23,1 ООО АПК Azərpambıq 28,2 34,6 ЗАО AzerGold 25,1 30,6 ООО Azəripək 0,8 0,8 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" 0,7 0,056 Нахчыванская государственная энергетическая служба 0,3 0,2 ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 0,3 1,2

Отметим, что ненефтяной экспорт Азербайджана в январе - апреле 2021 года составил 965,5 миллиона долларов.