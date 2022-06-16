Кодекс о конкуренции будет представлен парламенту Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при минэкономики Азербайджана подготовила и представила в Кабинет министров Кодекс о конкуренции, отвечающий современным вызовам.
Как сообщает Trend, об этом в четверг сказал глава госслужбы Мамед Аббасбейли на открытии выставки-конференции Partners and Business Baku 2022.
Он отметил, что этот документ будет представлен Милли Меджлису (парламент).
"Надеемся, что Кодекс о конкуренции будет представлен Милли Меджлису на осенней сессии в течение этого года", - добавил Аббасбейли.
(Перевод: Нубар Кулузаде)