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Кодекс о конкуренции будет представлен парламенту Азербайджана

Экономика Материалы 16 июня 2022 13:50
Кодекс о конкуренции будет представлен парламенту Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при минэкономики Азербайджана подготовила и представила в Кабинет министров Кодекс о конкуренции, отвечающий современным вызовам.

Как сообщает Trend, об этом в четверг сказал глава госслужбы Мамед Аббасбейли на открытии выставки-конференции Partners and Business Baku 2022.

Он отметил, что этот документ будет представлен Милли Меджлису (парламент).

"Надеемся, что Кодекс о конкуренции будет представлен Милли Меджлису на осенней сессии в течение этого года", - добавил Аббасбейли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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