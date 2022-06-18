В Азербайджане электронизировано оформление ипотечных бумаг

БАКУ /Trend/ - С 16 июня оформление и регистрация ипотечных бумаг, подтверждающих ипотечное право на недвижимость, ведутся в электронной форме.

Как сообщает Trend, эти работы осуществляются через электронную систему ипотечных бумаг Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.

Отметим, что ранее эти документы оформлялись только в бумажном виде и регистрировались Центробанком в бумажном виде. Новая система позволяет в электронной форме оформлять ипотечные бумаги, удостоверяющие ипотечное право на недвижимость, регистрировать ее на имя держателей ипотеки, а также проводить соответствующие операции в электронном виде по прекращению действия ипотечных бумаг.

Полная электронизация вышеуказанных операций будет способствовать развитию рынка кредитов, ипотеки и недвижимости в нашей стране, повышению прозрачности в этих сферах.

Пользователи могут перейти в электронную систему ипотечных бумаг, зайдя на сайт e-emlak.gov.az.

(Перевод: Фидан Мустафаева)