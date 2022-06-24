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Официальный курс маната к мировым валютам на 24 июня

Экономика Материалы 24 июня 2022 09:11
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7918 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7918

1 австралийский доллар

AUD

1,1753

1 аргентинский песо

ARS

0,0137

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3244

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1068

100 южнокорейских вон

KRW

0,1309

1 чешская крона

CZK

0,0724

100 чилийских песо

CLP

0,1880

1 китайский юань

CNY

0,2539

1 датская крона

DKK

0,2409

1 грузинский лари

GEL

0,5794

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0217

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0875

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1674

1 швейцарский франк

CHF

1,7701

1 израильский шекель

ILS

0,4922

1 канадский доллар

CAD

1,3096

1 кувейтский динар

KWD

5,5423

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0211

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3858

1 мексиканский песо

MXN

0,0849

1 молдавский лей

MDL

0,0886

1 египетский фунт

EGP

0,0905

1 норвежская крона

NOK

0,1710

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,3811

1 российский рубль

RUB

0,0311

1 сингапурский доллар

SGD

1,2244

1 саудовский риал

SAR

0,4530

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2668

1 турецкая лира

TRY

0,0979

1 тайваньский доллар

TWD

0,0572

1 таджикский сомони

TJS

0,1488

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0576

100 японских йен

JPY

1,2612

1 новозеландский доллар

NZD

1,0714

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