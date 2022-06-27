В Азербайджане обнародована доля МСБ в общем количестве предприятий

БАКУ /Trend/ - 27 июня в мире отмечается День микро-, малых и средних предприятий. В Азербайджане, как и на глобальном уровне, микро-, малый и средний бизнес (МСБ) является движущей силой экономики, ключом к постоянному устойчивому развитию, сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.

В сообщении отмечается, что 99,6 процента предприятий в Азербайджане составляют субъекты МСБ. Из них 93,3 процента - микро, 4,5 процента - малые и 1,8 процента - средние субъекты предпринимательства.

В Азербайджане субъекты МСБ в основном работают в сферах торговли, строительства, переработки, сельского хозяйства, логистики. В 2021 году товарооборот субъектов МСБ вырос в среднем на 85 процентов по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении.

Одной из стратегических целей среднесрочной стратегии социально-экономического развития Азербайджана является превращение малого и среднего предпринимательства в основной источник экономического роста и занятости в стране.

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса осуществляет деятельность, направленную на регулирование сектора МСБ, улучшение предоставления бизнесу государственных услуг, защиту его интересов, улучшение доступа к знаниям и инновациям, рынкам и финансам, а также предоставляет широкий спектр поддержки и услуг.

До сегодняшнего дня Центры развития МСБ в Азербайджане провели более 2 400 бесплатных тренингов для повышения знаний в сфере бизнеса, в которых приняли участие около 32 тысяч субъектов предпринимательства. Разработан бизнес-план для около 500 субъектов МСБ. Учитывая важность открытия бизнеса и расширения существующей деятельности, на основании обращений предпринимателей было проведено 15 исследований внутреннего рынка, а по инициативе агентства - 25, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что для поддержки инновационных идей МСБ было выдано 42 стартап-сертификата, которые освобождают от налога на прибыль и подоходного налога от инновационной деятельности на три года. В рамках механизма финансирования проектов МСБ в сферах образования, науки, исследований и поддержки 27 субъектам МСБ были выданы гранты на сумму более 500 тысяч манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)