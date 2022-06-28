В PASHA Bank назвали число клиентов-пользователей бесконтактными платежами Apple Pay

БАКУ /Trend/ - Сегодня число клиентов PASHA Bank, являющихся пользователями бесконтактных платежей Apple Pay, достигает семи тысяч.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

Он сообщил, что в 2021 году банк предоставил своим клиентам услугу получения кредита онлайн.

«Этой платформой могут воспользоваться как для бизнес-, так и для потребительского кредитования. С помощью этой платформы выдано свыше двух тысяч кредитов», - сказал Гулиев.

По его словам, безналичный оборот банка в прошлом году составил 40 процентов от его общего оборота.

«На сегодняшний день у нас свыше семи тысяч пользователей бесконтактными платежами Apple Pay», - сказал Гулиев.

Также председатель правления подчеркнул, что все требования информационных систем PASHA Bank отвечают международным и местным стандартам регулятора.