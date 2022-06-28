Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект об исполнении госбюджета-2021

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) на внеочередном заседании 28 июня принял в третьем чтении законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год".

Как сообщает во вторник Trend, с законопроектом депутатов ознакомил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Отметим, что доходы госбюджета на 2021 год составляют 26 396,3 миллиона манатов, что на 3,8 процента (969,3 миллиона манатов) больше утвержденного прогноза. В прошлом году расходы госбюджета составили 27 422,4 миллиона манатов, что на 3,9 процента меньше прогнозного показателя (1 120,6 миллиона манатов). Соответственно, дефицит госбюджета составляет 1026,1 миллиона манатов, что на 67,1 процента меньше утвержденного прогноза.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)