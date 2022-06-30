Компания bp продолжит сотрудничество с Национальным олимпийским и паралимпийским комитетами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 30 июня компания bp объявила о своем решении продлить партнерство с Национальным олимпийским и паралимпийским комитетами Азербайджана. Об этом говорится в сообщении компании, передает Trend.

В соответствии с новым соглашением, bp продолжит поддерживать национальные сборные Азербайджана до конца 2024 года, отмечается в сообщении.

Первое соглашение о партнерстве было подписано в январе 2012 года, и оно продлевалось в 2013 и 2016 годах.

Это партнерство создало прекрасную возможность для тесного сотрудничества двух комитетов с целью поддержки развития спорта в Азербайджане.

Кроме того, bp оказала поддержку участию Азербайджана во многих крупных международных спортивных мероприятиях, говорится в сообщении компании.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)