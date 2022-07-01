Период пандемии продемонстрировал зависимость Азербайджана от поставок самых простых медпринадлежностей – Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Первые дни пандемии продемонстрировали, насколько наша страна зависит от [поставок] самых простых медицинских принадлежностей.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, выступая на общественных обсуждениях на тему "Перспективные возможности в медицинском бизнесе".

По его словам, высокие пошлины на импортные товары приводят к увеличению себестоимости услуг.

«Считаем необходимым принятие мер поддержки для замещения импорта в страну лекарственных средств, медицинского оборудования и других препаратов, стимулирования производства этой продукции местными предпринимателями. С учетом того, что эта область является наукоемкой и финансовоемкой, предлагается внедрение прогрессивных моделей PPP (Public Private Partnership), а также разработка механизмов льгот.

В некоторых случаях оформление продукции, импортируемой в страну предпринимателями, приводит к большим потерям времени. Период проверки продукции в соответствующих лабораториях приводит к ее порче, дополнительным потерям времени и другим затратам. В связи с этим мы предлагаем оптимизацию межведомственной координации и стимулирование создания частных лабораторий», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)