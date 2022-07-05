Обнародованы расходы госбюджета Азербайджана по итогам I полугодия 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Расходы госбюджета Азербайджана в первом полугодии 2022 года исполнены на 12,936 миллиарда манатов, или на 100,6 процента от прогноза.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве финансов, прогноз по расходам госбюджета на январь - июнь 2022 года составлял 12,855 миллиарда манатов, что превышает прогноз на первое полугодие 2021 года на 11,6 процента, или 1,346 миллиарда манатов.

По данным ведомства, в отчетном периоде на текущие расходы было направлено свыше 8,714 миллиарда манатов, или 67,4 процента общих расходов государственного бюджета (на 1,059 миллиарда манатов, или 13,8 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года). При этом 3,434 миллиарда манатов, или 26,5 процента составили основные расходы (на 382,7 миллиона манатов или на 12,5 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года).

Сообщается, что 787,7 миллиона манатов, или 6,1 процента пришлись на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств (на 95,8 миллиона манатов, или 10,8 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года).