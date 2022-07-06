...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс маната к мировым валютам на 6 июля

Экономика Материалы 6 июля 2022 09:17
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 июля

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое июля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7419 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7419

1 австралийский доллар

AUD

1,1544

1 аргентинский песо

ARS

0,0135

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3155

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1026

100 южнокорейских вон

KRW

0,1300

1 чешская крона

CZK

0,0704

100 чилийских песо

CLP

0,1787

1 китайский юань

CNY

0,2534

1 датская крона

DKK

0,2341

1 грузинский лари

GEL

0,5897

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0214

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0282

100 индонезийских рупий

IDR

0,0113

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1614

1 швейцарский франк

CHF

1,7559

1 израильский шекель

ILS

0,4843

1 канадский доллар

CAD

1,3031

1 кувейтский динар

KWD

5,5341

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0212

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3843

1 мексиканский песо

MXN

0,0826

1 молдавский лей

MDL

0,0890

1 египетский фунт

EGP

0,0900

1 норвежская крона

NOK

0,1685

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,3673

1 российский рубль

RUB

0,0266

1 сингапурский доллар

SGD

1,2097

1 саудовский риал

SAR

0,4528

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2497

1 турецкая лира

TRY

0,0998

1 тайваньский доллар

TWD

0,0570

1 таджикский сомони

TJS

0,1620

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0575

100 японских йен

JPY

1,2565

1 новозеландский доллар

NZD

1,0467

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости