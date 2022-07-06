Азербайджан ведет переговоры с рядом стран для подписания соглашений об избежании двойного налогообложения

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана ведет переговоры с рядом стран по вопросу подписания соглашений об избежании двойного налогообложения.

Как передает Trend, об этом заявил начальник Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга ГНС Орхан Мусаев в интервью газете Vergilər.

«На сегодняшний день Азербайджаном подписаны 55 двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. Кроме того, для подписания аналогичных документов ведутся переговоры с Японией, Словакией, Индией, Португалией и рядом других стран. В целом в сфере налогообложения заключено 94 международных соглашения», - сказал Мусаев.