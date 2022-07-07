В Азербайджане в I полугодии 2022 г. основные налоговые поступления пришлись на долю ненефтегазового сектора - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии 2022 года основные налоговые поступления пришлись на долю ненефтегазового сектора.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

В январе - июне 2022 года налоговые поступления в госбюджет от ненефтегазового сектора выросли на 38,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 4,398 миллиарда манатов, отмечается в публикации.

"Прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 128,6 процента. Сумма, перечисленная в бюджет сверх прогноза, составила 1,257 миллиарда манатов", - написал Джаббаров.