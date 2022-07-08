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Центробанк Азербайджана выдал лицензию еще одной инвесткомпании

Экономика Материалы 8 июля 2022 12:40
Центробанк Азербайджана выдал лицензию еще одной инвесткомпании

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию на оказание основных и вспомогательных инвестиционных услуг ЗАО Capital Partners İnvestisiya Şirkəti, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

Таким образом, число инвестиционных компаний в Азербайджане, имеющих лицензию на деятельность, достигло 13.

Отметим, что ЗАО Capital Partners İnvestisiya Şirkəti в декабре 2020 года прошло регистрацию в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана. Уставный капитал компании составляет 400 тысяч манатов.

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