В бакинском поселке строится централизованная сеть питьевого водоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Государственной инвестиционной программой на 2022 год в бакинских поселках, в том числе в жилом массиве Ени Рамана Сабунчинского района столицы, строится централизованная сеть питьевого водоснабжения.

Как сообщили Trend в ОАО «Азерсу», на территории, где реализуется проект, водоснабжение населения осуществлялось через индивидуальные сети.

Согласно проекту, в жилом массиве Ени Рамана будет создана централизованная сеть питьевого водоснабжения протяженностью четыре километра. К ней будут подключены дома по около 500 адресам.

На сегодня уже построено 2,8 километра централизованной сети питьевого водоснабжения. К ней подключены дома по 300 адресам. Создание новых централизованных сетей питьевого водоснабжения позволит не только устранить проблемы с водоснабжением, но и подключить к системе новых абонентов.

В 2022 году за счет государственных инвестиций в части поселков Сарай, Бинагади, Забрат, Рамана, Бильгя, Маштага, Бузовна, Шаган, Мардакян, Гала, Шувелан и Бина будут реализованы проекты по созданию централизованных сетей питьевого водоснабжения. Строительные работы уже начались в поселках Рамана, Шувелан и Бильгя.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)