Жилье в Баку продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - В июне 2022 года продолжился рост цен на рынке жилья Баку. Об этом свидетельствуют итоги мониторинга, проведенного Центром экономического и социального развития (ЦЭСР), сообщили Trend в ЦЭСР.

По данным центра, в частности, в июне 2022 года в Баку зафиксирован рост спроса на квартиры стоимостью до 100 тысяч манатов, которые подорожали на семь процентов по сравнению с июнем прошлого года.

Квартиры в ценовом диапазоне от 100 до 300 тысяч манатов подорожали на четыре процента по сравнению с июнем 2021 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)