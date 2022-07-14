Турецкая ASELSAN работает над проектом микро-БПЛА

БАКУ /Trend/ - Турецкая оборонная компания ASELSAN впервые приступит к работе над проектом "Наноробот".

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, в рамках проекта будет создан микро-БПЛА в виде насекомого.

В настоящее время в ASELSAN ведутся исследования в сфере аэродинамики и использования «умных» материалов и механизмов при производстве таких дронов.

Подобные микро-БПЛА в основном предназначены для критически важных операций, включая поисково-спасательные миссии.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)