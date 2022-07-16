Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 4 июля 1,7 11 июля 1,7 5 июля 1,7 12 июля 1,7 6 июля 1,7 13 июля 1,7 7 июля 1,7 14 июля 1,7 8 июля 1,7 15 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0211 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0363 маната и составил 1,7136 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 4 июля 1,7727 11 июля 1,7263 5 июля 1,7744 12 июля 1,7263 6 июля 1,7419 13 июля 1,7060 7 июля 1,7344 14 июля 1,7040 8 июля 1,7263 15 июля 1,7052 Средний курс за неделю 1,7499 Средний курс за неделю 1,7136

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0006 маната и составил 0,0276 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 4 июля 0,0305 11 июля 0,0270 5 июля 0,0302 12 июля 0,0270 6 июля 0,0266 13 июля 0,0279 7 июля 0,0268 14 июля 0,0281 8 июля 0,0270 15 июля 0,0282 Средний курс за неделю 0,0282 Средний курс за неделю 0,0276

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0012 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0019 маната и составил 0,098 маната за турецкую лиру.