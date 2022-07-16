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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 16 июля 2022 09:36
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

4 июля

1,7

11 июля

1,7

5 июля

1,7

12 июля

1,7

6 июля

1,7

13 июля

1,7

7 июля

1,7

14 июля

1,7

8 июля

1,7

15 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0211 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0363 маната и составил 1,7136 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

4 июля

1,7727

11 июля

1,7263

5 июля

1,7744

12 июля

1,7263

6 июля

1,7419

13 июля

1,7060

7 июля

1,7344

14 июля

1,7040

8 июля

1,7263

15 июля

1,7052

Средний курс за неделю

1,7499

Средний курс за неделю

1,7136

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0006 маната и составил 0,0276 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

4 июля

0,0305

11 июля

0,0270

5 июля

0,0302

12 июля

0,0270

6 июля

0,0266

13 июля

0,0279

7 июля

0,0268

14 июля

0,0281

8 июля

0,0270

15 июля

0,0282

Средний курс за неделю

0,0282

Средний курс за неделю

0,0276

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0012 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0019 маната и составил 0,098 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

4 июля

0,1015

11 июля

0,0985

5 июля

0,1010

12 июля

0,0985

6 июля

0,0998

13 июля

0,0981

7 июля

0,0986

14 июля

0,0974

8 июля

0,0985

15 июля

0,0973

Средний курс за неделю

0,0999

Средний курс за неделю

0,0980
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