Председатель правления ЦБ Азербайджана встретится с руководителями коммерческих банков

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с руководителями коммерческих банков, передает Trend со ссылкой на Центробанк.

Цель встречи - обсуждение итогов первого полугодия 2022 года по банковскому сектору, вопросов влияния последних макроэкономических тенденций в Азербайджане и в мире на финансово-банковский сектор, повышения роли банковской системы в экономическом развитии и др.

Кязымов на встрече отметил, что в результате реализуемых реформ и политики развития в Азербайджане обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность.

Председатель ЦБА подчеркнул, что работа по дальнейшему усилению ведущей роли банковской системы в развитии финансовой инклюзивности в Азербайджане, гибкой адаптации к последним глобальным вызовам современного банковского дела, достижению новых целей для устойчивой поддержки финансово-банковского сектора в развитии национальной экономики и в других направлениях будет активно продолжаться и впредь.

В свою очередь, руководители коммерческих банков высказались на тему макроэкономической и финансовой стабильности в стране, повышения финансовой инклюзивности, развития банковского дела и тенденций устойчивого развития.