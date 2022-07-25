Компании из Чехии надеются на новые инвествозможности в Азербайджане в сфере связи и энергетики

БАКУ /Trend/ - Компании из Чехии надеются на новые инвестиционные возможности в Азербайджане в сфере связи и энергетики.

Об этом сказал в интервью Trend посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Седлачек.

"Корпорация экспортных гарантий и страхования Чехии и Чешский экспортный банк готовы поддержать качественные и хорошо подготовленные бизнес-проекты. Излишне говорить, что любой, кто намерен инвестировать средства за рубеж, сначала захочет ознакомиться с правовым климатом соответствующей страны. В этом смысле условия, гарантированные правительством Азербайджана для потенциальных инвесторов в Алятской свободной экономической зоне, представляют интерес. Наше посольство также находится в контакте с Агентством по развитию экономических зон Азербайджана", - сказал Седлачек.

"За прошедшие 10 лет Чехия реализовала наиболее важные инвестиционные проекты в Азербайджане в области транспортной инфраструктуры. Наш флагманский проект - реконструкция азербайджанского участка железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс был завершен группой чешских компаний во главе с Moravia Steel в 2019 году", - сказал посол.

По словам дипломата, пилотный проект, завершенный чешскими компаниями в школе села Гараваллы Шамахинского района в 2018 году, был направлен на повышение осведомленности об эффективном использовании энергетических ресурсов.

Кроме того, посол сообщил, что Чешский экспортный банк предложил правительству Азербайджана кредит для финансирования продолжения проекта, если правительство сочтет его полезным.

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