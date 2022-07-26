Обнародованы данные по числу посетивших зарубежные страны граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 680,8 тысячи человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, в январе - июне 2022 года из указанного числа граждан Азербайджана 47,6 процента посетили Турцию, 15,7 процента - Россию, 13,3 процента - Иран, 8,1 процента - Грузию, 15,3 процента - другие страны.

Число граждан Азербайджана, посетивших Иран, выросло за год в 5,2 раза, Турцию - в 2,7 раза, Грузию - в два раза, Россию – на 29,1 процента.

Сообщается, что 55,4 процента граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе - мае 2022 года, воспользовались для этого воздушным транспортом, 42 процента - железнодорожным и автомобильным, 2,6 процента - морским транспортом.

Отметим, что в январе - июне 2022 года Азербайджан посетили 638,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 166 стран.