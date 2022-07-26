В Азербайджане в разы выросло число граждан, которым назначена Президентская пенсия - минтруда

БАКУ /Trend/ - Кардинальные социальные реформы, проведенные в последние годы в Азербайджане на основании поручений главы государства, значительно расширили сферу социальных выплат, в том числе предусмотренных ежемесячной Президентской пенсией, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, на 1 июля 2022 года число граждан, обеспеченных ежемесячной Президентской пенсией, выросло на 26,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (286,7 тысячи человек) и в 6,2 раза - по сравнению с показателем четырехлетней давности (58 тысяч человек) - до 362 тысяч человек.

В сообщении отмечается, что в рамках мер социальной поддержки после 44-дневной Отечественной войны 94 тысячам членов семей шехидов, ветеранов Отечественной войны, в том числе инвалидам войны, были назначены 104 тысячи социальных выплат. Значительную часть этих выплат составили ежемесячные Президентские пенсии.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)