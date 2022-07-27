В Азербайджане назван объем выданных Фондом развития предпринимательства субсидий

БАКУ /Trend/ - В период с июня 2020 года по 1 июля 2022 года в рамках гарантированной государством поддержки потребность в кредитах предпринимателей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, составила 499,8 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства выделил кредиты на 291,8 миллиона манатов по 2 630 заявкам. По гарантированным кредитам предпринимателям было выплачено 29,9 миллиона манатов субсидий", - говорится в публикации.