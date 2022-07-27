В Стамбуле состоялось открытие Совместного координационного центра по зерновому коридору

БАКУ /Trend/ - 27 июля в Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра, созданного в рамках подписанного на прошлой неделе соглашения о зерновом коридоре.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Совместный центр действует на территории Национального университета обороны. В его работе примут участие не только представители Турции, России и Украины, но и ООН.

Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии открытия центра, по коридору будет обеспечена безопасная перевозка более 25 миллионов тонн зерна, оставшегося в украинских портах.

Напомним, что на прошлой неделе в Стамбуле было подписано соглашение о зерновом коридоре между Турцией, Россией, Украиной и ООН.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)