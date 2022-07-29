В Азербайджане соцвыплаты населению в I полугодии превысили 3,2 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане динамика роста выплат по видам социального обеспечения (пенсии, пособия, стипендии, адресная государственная социальная помощь) сохранилась и в первом полугодии 2022 года.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, в январе - июне 2022 года выплаты Государственного фонда социальной защиты населению по этим видам соцобеспечения составили 3,247 миллиарда манатов.

Это на 7,8 процента, или 235,3 миллиона манатов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)