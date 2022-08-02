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Азербайджан, Узбекистан и Турция обсудили вопросы продвижения инвестпроектов

Экономика Материалы 2 августа 2022 14:06 (UTC +04:00)
Азербайджан, Узбекистан и Турция обсудили вопросы продвижения инвестпроектов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Первая встреча министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте способствовала обсуждению вопросов укрепления сотрудничества трех стран, продвижения совместных инвестиционных проектов и использования транспортно-логистических возможностей.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Ташкентская декларация, подписанная в рамках первой встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, является значительным вкладом в дальнейшее углубление и укрепление партнерских и дружественных связей между нашими странами", - говорится в публикации.

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