БАКУ /Trend/ - Индустрия программного обеспечения и современные технологии являются одними из наиболее перспективных секторов сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend экс-президент Сербии Борис Тадич.

По его словам, Сербия рассчитывает на активизацию сотрудничества с Азербайджаном в различных областях, таких как образование, сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность.

"В наших странах много талантливых людей. Мы должны сотрудничать в сфере обмена знаниями в рамках наших человеческих ресурсов", - сказал Тадич.

Экс-президент отметил наличие потенциала для сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в направлении перехода на экологически чистую энергетику, а также в рамках традиционной газовой промышленности.

"Азербайджан станет гораздо более важным игроком на европейском энергетическом рынке. С помощью TANAP и TAP Азербайджан может обеспечить энергобезопасность рынка и увеличить свой экспорт энергоносителей. Сербия еще не заключила соглашение [по газу], но, надеюсь, страна в ближайшие годы начнет получать азербайджанский газ", - добавил Тадич.

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