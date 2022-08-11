В Азербайджане изменены правила выдачи Центробанком кредитов банкам

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов утвердил изменения в ”Правила предоставления Центральным банком Азербайджана кредитов банкам".

Как передает в четверг Trend, по новым правилам изменены условия рефинансирования кредитов, выдаваемых ЦБА.

Согласно новому правилу, отныне кредиты на рефинансирование, выданные на срок не более 180 дней, будут выдаваться через прямые или косвенные аукционы с целью реализации денежно-кредитной политики Центрального банка.

Кроме того, в выдаче кредита будет отказано, если обеспечение по выданным кредитам не будет оформлено в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона.

В аукционах смогут участвовать банки, деятельность которых не ограничена или не запрещена в рамках мер контроля, осуществляемых в соответствии с законом “О банках” Азербайджана, и не имеющие просроченных кредитных обязательств перед ЦБА или банками.

Кредиты, выданные на срок свыше 360 дней, будут считаться кредитами на рефинансирование, которые выданы уже вне аукциона. Решением правления Центрального банка могут быть предоставлены кредиты на рефинансирование вне аукциона на срок не более 360 дней под залог. Другие условия предоставления этих кредитов определяются решением правления ЦБА.