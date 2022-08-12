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Официальный курс маната к мировым валютам на 12 августа

Экономика Материалы 12 августа 2022 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 августа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 августа 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,754 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7540

1 австралийский доллар

AUD

1,2100

1 аргентинский песо

ARS

0,0127

1 белорусский рубль

BYN

0,6736

1 бразильский реал

BRL

0,3297

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1046

100 южнокорейских вон

KRW

0,1307

1 чешская крона

CZK

0,0721

100 чилийских песо

CLP

0,1923

1 китайский юань

CNY

0,2524

1 датская крона

DKK

0,2358

1 грузинский лари

GEL

0,6302

1 гонконгский доллар

HKD

0,217

1 индийская рупия

INR

0,0213

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0722

100 индонезийских рупий

IDR

0,0116

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1688

1 швейцарский франк

CHF

1,8053

1 израильский шекель

ILS

0,524

1 канадский доллар

CAD

1,3331

1 кувейтский динар

KWD

5,5453

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0207

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,383

1 мексиканский песо

MXN

0,0853

1 молдавский лей

MDL

0,0885

1 египетский фунт

EGP

0,0889

1 норвежская крона

NOK

0,1787

100 узбекских сомов

UZS

0,0156

1 польский злотый

PLN

0,3742

1 российский рубль

RUB

0,0279

1 сингапурский доллар

SGD

1,2412

1 саудовский риал

SAR

0,4525

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2572

1 турецкая лира

TRY

0,0947

1 тайваньский доллар

TWD

0,0567

1 таджикский сомони

TJS

0,1659

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0465

100 японских йен

JPY

1,2757

1 новозеландский доллар

NZD

1,0977

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