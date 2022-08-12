В сентябре в одном из районов Баку выставят на продажу льготные квартиры

БАКУ /Trend/ - Выбор льготных квартир в Ясамальском жилом комплексе начнется в 11:00 19 сентября и продлится до 11:00 22 сентября 2022 года в соответствии с «Порядком льготного приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики», сообщает в пятницу Trend.

Будет осуществлена продажа квартир в зданиях по адресу: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, Ясамальский жилой комплекс. В здании N4 доступны 64 квартиры, в здании №5 - 53, №6 - 44, №9 - 44, №10 - 64, №11 - 54, №12 - 44, №14 - 21, №17 - 44, №18 - 44, №19 - 41, №20 - 8, №21- 44, №22- 39, №23 - 39, №24- 24, №25 - 72, №26 - 72 квартиры.

В соответствии с указом №1113 от 16 ноября 2016 года Президента Азербайджана приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется через портал “Электронное правительство” (www.e-gov.az) в электронном виде с помощью системы ”Льготное жилье".

Право на получение жилья имеют только граждане, имеющие "электронный кабинет" в системе “Льготное жилье”. Все эти граждане имеют равные права на выбор жилья независимо от даты регистрации и порядкового номера.

С подробной информацией о том, как пользоваться системой ”Льготное жилье", можно ознакомиться на сайте www.mida.gov.az и www.mida.az

(Перевод: Фидан Мустафаева)