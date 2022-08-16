Госнефтефонд Азербайджана предупредил граждан о действиях мошенников

БАКУ /Trend/ - За последние три месяца от имени Азербайджанского Государственного нефтяного фонда ( ГНФАР ) и Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) распространяются новости, побуждающие граждан к индивидуальной инвестиционной, нефтегазовой и трейдинговой деятельности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в предупреждении фонда.

"ГНФАР доводит до сведения граждан, что эти публикации ложные и не имеют никакого отношения к деятельности Фонда.

Фонд не несет никакой ответственности за сообщения от его имени. Просим граждан, столкнувшись с указанными случаями, немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы и предоставить эту информацию на электронный адрес [email protected]