Гендиректор MasterCard назвал долю бесконтактных карт в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 80 процентов банковских карт приходится на долю бесконтактных.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.

По его словам, девять миллионов карт из 12 миллионов на сегодня бесконтактные карты.

"Эти карты при совершении платежей упрощают и ускоряют процесс проведения платежа. Мы уверены, что в будущем в Азербайджане будут бесконтактными 100 процентов карт", - сказал он.

Кроме того, Гюрдал подчеркнул, что на долю безналичных платежей в электронном обороте Азербайджана приходятся 30 процентов от общего оборота.

"Для упрощения процедуры электронной торговли мы запустили собственную систему MasterPass, которая позволяет хранить карточные данные безопасно, и при последующих покупках не требует повторного ввода данных карты", - сказал гендиректор.

Он добавил, что планируется расширить безналичные платежи и в таких секторах, как доставка, оплата услуг малых предпринимателей.

"В этих целях планируется запустить в стране решение Tap To Phone, которое позволит на базе мобильного устройства принимать платежи", - отметил Гюрдал.