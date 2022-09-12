Состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 сентября состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Как сообщает в понедельник Trend, на заседании под председательством специального представителя Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахида Гаджиева, приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намик Гумметов.

На заседании были утверждены структура юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1», фонд оплаты труда, количество сотрудников и их заработная плата. Отметим также, что исполнительным директором Службы является Новрас Гахраман оглу Джафаров, назначенный Наблюдательным советом.

Далее были обсуждены приоритетные вопросы и стратегия развития, связанные с проектированием и реализацией работ по строительству, ремонту и восстановлению населенных пунктов (городов, сел, поселков) на освобожденных территориях Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

В заключение было определено в качестве основного требования своевременное и полное выполнение поставленных задач, а также назначена дата следующего заседания.

(Перевод: Фидан Мустафаева)