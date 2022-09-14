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Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)

Экономика Материалы 14 сентября 2022 15:52 (UTC +04:00)
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Шуше состоялось заседание Наблюдательного совета израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в своем Twitter председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

"Я был рад принять участие в заседании Наблюдательного совета израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (ИАТГП) в Шуше и поделиться своими мыслями о сотрудничестве. По итогам заседания был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию МСБ, Федерацией торговых палат Израиля и ИАТГП", - говорится в сообщении.

Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)
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