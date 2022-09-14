Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шуше состоялось заседание Наблюдательного совета израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в своем Twitter председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

"Я был рад принять участие в заседании Наблюдательного совета израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (ИАТГП) в Шуше и поделиться своими мыслями о сотрудничестве. По итогам заседания был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию МСБ, Федерацией торговых палат Израиля и ИАТГП", - говорится в сообщении.