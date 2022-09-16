В Азербайджане еще ряду субъектов МСБ выданы стартап-сертификаты

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще девяти субъектам МСБ.

Таким образом, число субъектов МСБ в Азербайджане, получивших стартап-сертификаты, достигло 58, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

По его данным, стартап-сертификаты выданы на следующие проекты: система безналичных расчетов ООО "Softpress", программное обеспечение POS-терминала для заведений общественного питания ООО "Clopos", программное обеспечение для онлайн-учета ЗАО "E-sayar", электронная платформа ООО "Travel Group", предоставляющая услуги туристической, деловой и образовательной визы онлайн, организация облачных сервисов ООО "YER xSP", услуги спутниковых данных для сельского хозяйства ООО "Satelyzer", онлайн-платформа Ильгара Мамедова для выявления плагиата на азербайджанском языке, онлайн-платформа обучения и практики Наримана Гарахани на основе практических заданий, производство электронных интегральных схем и интерфейсов в области сельского хозяйства ООО "Edtesk".

Напомним, что стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года с даты его получения.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в агентство по вопросу выдачи стартап-сертификатов. С формой заявки и другими необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi