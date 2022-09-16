Центробанк Азербайджана ограничил лицензию страховой компании на основании добровольного обращения

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил лицензию страховой компании ОАО "AzSiğorta" по виду обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

В информации регулятора отмечается, что лицензия была ограничена на основании добровольного обращения в соответствии с законом Азербайджана "О страховой деятельности".

В соответствии со статьями 105.3 и 105.4 закона Азербайджана ограничение действия лицензии страховщика не позволяет ему заключать новые договора страхования по соответствующему виду страхования, запрещает продление срока действия договоров страхования, действующих по данному виду, и обязывает страховщика выполнять обязательства по ранее заключенным договорам страхования по видам страхования, действие лицензии на которые ограничено, до истечения срока действия этих договоров или их досрочного прекращения на основаниях, предусмотренных статьей 919 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики.