Азербайджанский министр назвал факторы, которые поспособствуют дальнейшему росту экономики

БАКУ /Trend/ - Позитивный эффект на макроэкономические показатели Азербайджана окажет рост инвестиций в ненефтяной сектор.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что в январе-августе 2022 года по многим макроэкономическим показателям экономики Азербайджана зафиксирован рост.

"Растущие темпы грузоперевозок, а также инвестиций в ненефтяной сектор позитивно повлияют на динамику роста макроэкономических показателей", - отмечает министр.

Прибыль от услуг связи и информации с начала 2022 года выросла на 15,3 процента - до 1,73 миллиарда манатов, грузоперевозок - на 37,7 процента, до 1,025 миллиарда манатов, пассажирских перевозок - на 11,8 процента, до 139,1 миллиона манатов, говорится в публикации.