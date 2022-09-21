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Азербайджанский министр назвал факторы, которые поспособствуют дальнейшему росту экономики

Экономика Материалы 21 сентября 2022 17:43 (UTC +04:00)
Азербайджанский министр назвал факторы, которые поспособствуют дальнейшему росту экономики

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Позитивный эффект на макроэкономические показатели Азербайджана окажет рост инвестиций в ненефтяной сектор.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что в январе-августе 2022 года по многим макроэкономическим показателям экономики Азербайджана зафиксирован рост.

"Растущие темпы грузоперевозок, а также инвестиций в ненефтяной сектор позитивно повлияют на динамику роста макроэкономических показателей", - отмечает министр.

Прибыль от услуг связи и информации с начала 2022 года выросла на 15,3 процента - до 1,73 миллиарда манатов, грузоперевозок - на 37,7 процента, до 1,025 миллиарда манатов, пассажирских перевозок - на 11,8 процента, до 139,1 миллиона манатов, говорится в публикации.

Азербайджанский министр назвал факторы, которые поспособствуют дальнейшему росту экономики
Азербайджанский министр назвал факторы, которые поспособствуют дальнейшему росту экономики
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